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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEÇKİN TAŞ

Seçkin Taş

Adalet ve Kalkınma Partisi
Seçkin Taş
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Ziraat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı