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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKDOĞAN

Mehmet Akdoğan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Akdoğan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Üst düzey yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı