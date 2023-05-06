ÖZGEÇMİŞİ

Manisa / Soma- 1971, Ahmet, Akile. Avukat; 1989 yılında Manisa İmam - Hatip Lisesinden, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Soma'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1993-1995 yılları arasında Millî Gençlik Vakfı Soma Şubesinde yöneticilik, 1995-2001 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi Soma İlçe Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004- 2005 yılları arasında Somaspor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliği, Soma Belediye Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. Belediye meclis üyeliği sırasında 5 yıl boyunca Soma Belediye Encümeni Üyeliği ve 2 yıl süreyle Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çeşitli zamanlarda ise Soma Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2009 - 2015 yılları arasında AK PARTİ Soma İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Türk Kızılayı Soma Şubesi, Soma Kültür ve Dayanışma Derneği ve Ensar Vakfı Soma Şubesi gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Özkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.