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Hulusi Akar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Ayşe Böhürler
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Şaban Çopuroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Murat Cahid Cıngı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Sayın Bayar Özsoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Mahmut Gürcan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Emine Timuçin
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Hüseyin Cahit Özden
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Hüseyin Okandan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri
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Deniz Mustafa Çağan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kayseri