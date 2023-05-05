Doğum Yeri : Pütürge / Malatya Doğum Tarihi : 01/04/1975 Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Sahibi Anadolu Üniversitesi (Yerel Yönetimler) Anadolu Üniversitesi (Kamu Yönetimi) Marmara Üniversitesi (Yönetişim ve STK Alanında Yüksek Lisans Programı) Refah Partisi Milli Gençlik Vakfı Cebeci Mahalle Başkanlığı Fazilet Partisi Cebeci Mahallesi Yönetim Kurulu Üyeliği AK Parti Cebeci Kurucu Mahalle Başkanlığı AK Parti Cebeci Mahalle Başkanlığı (3.5 yıl) Ak Parti Gaziosmanpaşa SKM Başk. Yard. – 3 Ayrı Seçim Sürecinde Program ve Saha Sorumluluğu AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Üyeliği (2004 Yerel Seçimler) AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Danışmanlığı (2004 Yerel Seçimler 5 yıl) AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği
Yılmaz Durmuş
- PARTİSİ : AK PARTİ
- BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
- MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Başkanı
- EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
- DOĞUM YILI : 1975
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