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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVİN MİNE VURAL

Nevin Mine Vural

Adalet ve Kalkınma Partisi
Nevin Mine Vural
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1968
Kaynak: Anadolu Ajansı