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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FETİ AHMET BALIN

Feti Ahmet Balın

Adalet ve Kalkınma Partisi
Feti Ahmet Balın
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Çalışma Ekonomisti
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1971
Kaynak: Anadolu Ajansı