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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CÜNEYT YÜKSEL

Cüneyt Yüksel

Adalet ve Kalkınma Partisi
Cüneyt Yüksel
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Öğretim Görevlisi
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı