ÖZGEÇMİŞİ

1968’de Sivas Merkeze bağlı Uzuntepe Köyünde doğdu. İlkokulu Uzuntepe Köyünde, liseyi Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı.1988’de girdiği Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesini 1992’de tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1995 yılında Kadıköy’de avukatlık bürosunu açtı. 1999’da avukatlık bürosunu Ümraniye’ye taşıdı. AK Parti’nin kurulması ile birlikte Ümraniye’de AK Parti Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. 2004 yılından itibaren Belediye Meclis Üyesi Ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 13 yıldır Ak Parti Grup Başkan Vekili, Encümen Başkan Vekili ve son 3 yıldır da İBB Meclis Üyeliği Yapan Eminmollaoğlu, 13.07.2017 tarihi itibariyle İlçe Başkanı olarak göreve başladı. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Çeşitli tarihlerde Hukukçular Derneği Ve Mazlum-Der’de yöneticilik yaptı. Arapça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.