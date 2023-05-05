ÖZGEÇMİŞİ

1979 yılı Bingöl doğumludur. 1998 yılında Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Bir dönem Paris Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde de burslu olarak eğitim gördükten sonra lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamış ve burslu olarak tekrar Fransa’ya giderek Paris Siyasal Bilimler’de (Sciences Po de Paris) Ekonomi Politikaları alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. “İpotekli Konut Kredilerinin Türkiye Ekonomisinin Büyümesine Etkilerinin Ekonometrik Analizi” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini de başarı ile tamamladıktan sonra askerlik hizmeti için Turkiye’ye geri dönmüştür. Askerlik hizmetini müteakiben 2007 yılında aile şirketinde ticarete yardımcı olmak üzere yaklaşık iki sene boyunca Bingöl’de ikamet etmiştir. 2009 yılında İstanbul’a dönerek Türk Telekom’da Finans Genel Müdür Yardımcılığı’nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.