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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESRİN SEMİZ

Nesrin Semiz

Adalet ve Kalkınma Partisi
Nesrin Semiz
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Isparta
  • MESLEĞİ : Ziraat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
Kaynak: Anadolu Ajansı