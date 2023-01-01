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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ALPER SOYLU

Ahmet Alper Soylu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Alper Soylu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : Çiftçi
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1971
Kaynak: Anadolu Ajansı