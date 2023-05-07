ÖZGEÇMİŞİ

İl Yönetim Kurulu Üyesi 1965 Yılında Edremit’te doğdum. İlk öğrenimimi Küçükkuyu ilk okulunda , orta ve lise öğrenimimi Çanakkale lisesinde tamamladım. Trakya üniversitesi Çanakkale meslek yüksek okulu seramik bölümünden 1987 yılında mezun oldum. Aileden gelen mesleğimiz olan zeytin üreticiliğini devam ettirmekteyim. 2002 yılından bu güne Küçükkuyu Türk Telekom bayisiyim. 1999/2009 yıllarında Küçükkuyu belediye meclis üyeliğinde bulundum. 2007/2010 yıllarında tarım kredi kooperatifleri Balıkesir bölge denetim kurulu üyeliği, 2007 Tariş zeytin yağı birliği İzmir denetim kurulu görevlerinde bulundum. 2019 yerel seçimlerde Küçükkuyu belediye başkanı adayı idim. 2012 yılından buyana Küçükkuyu Tariş yönetim kurulu başkanı görevini sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.