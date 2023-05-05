ÖZGEÇMİŞİ

1958 yılında Yenişehir’de doğdu. 1981’de Gazi Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1984 yılında iş hayatına adım attı. Halen Yenişehir ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 1989’da Refah Partisi Yenişehir İl Genel Meclisi Adaylığı ile siyasete başladı. 1994 yerel seçimlerinde Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve 1995’te İlçe Başkanı oldu. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı, 2002 genel seçimlerinde Saadet Partisi Bursa Milletvekili Adayı oldu. Aynı dönem Saadet Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı görevini de yürüttü. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 dönem Meclis Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1996 yılında üye olduğu MÜSİAD Bursa Şubesi’nde halen çalışmalarını yürütmektedir. Süleyman Çelik, evli ve 3 çocuk babasıdır.