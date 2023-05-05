ÖZGEÇMİŞİ

Aslen Artvinli Yusufelili’dir. 1979 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara ve Bursa’da tamamladıktan sonra 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenciliğe devam etmektedir. 2005 yılından beri kendine ait Hukuk bürosunda Avukatlık mesleğini icra etmektedir. Avukatlık Mesleğinin yanı sıra 2016 yılından beri Arabuluculuk faaliyetini de sürdürmektedir. Yusufelililer Derneği, Samsunlular Derneği gibi birçok hemşehri derneğinde yönetici olarak, son olarak da Gürsu İmam Hatipliler Derneği’nin kurucu yöneticisi olarak görev yapmıştır. Siyasete ilk olarak 1999 Yılında Fazilet Partisi Gençlik Kollarında başlamış,2009-2011 yıllarında Saadet Partisinde İlçe Yöneticiliği ve Meclis Üyesi adaylığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatında Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2013-2018 yılları arasında AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve bir çocuk babası.