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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜVEN KARAKOYUN

Güven Karakoyun

Adalet ve Kalkınma Partisi
Güven Karakoyun
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ardahan
  • MESLEĞİ : Din görevlisi
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1969
Kaynak: Anadolu Ajansı