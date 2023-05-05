ÖZGEÇMİŞİ

Ankara/Keçiören -1992 Uğur, Nilgün Avukat; İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun oldu. Uluslararası ölçekte hizmet veren bir hukuk bürosunda yöneticilik yaptı. Ardından bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalıştı. AK Parti teşkilatlarında görev almaya AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı ile başladı. AK Parti Gençlik Kolları 5. Dönem Genel Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yaptı. AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi ile Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.