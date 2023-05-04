ÖZGEÇMİŞİ

7 Haziran 1979 tarihinde Adana'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye'dir. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Çalışma Ekonomisti, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2008-2015 yılları arasından AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan 6. Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 25. ve 26. dönem AK Parti Ankara (1. bölge) Milletvekili olarak seçildi. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra oluşturulan "Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu Üyeliği" ile "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı" görevini yaptı. 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı. 17 Haziran 2016 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde ve 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 65 Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde 27. Dönem AK Parti Adana Milletvekili olarak seçildi. TBMM 27. Yasama Döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2018'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi oldu ve 18 Ağustos 2018 - 24 Mart 2021 tarihleri arasında Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. 2021 yılı mart ayında yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyesi seçildi. Halen Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.