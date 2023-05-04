ÖZGEÇMİŞİ

1979 yılında Ankara’da doğdu. Çankaya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Miray Yapım Yönetim Kurulu Başkanlığı, EFH Teknik Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi Kurucusudur. 2007-2009 yılları arasında Alperen Ocakları Genel Başkanlığı, BBP MKYK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı (Merhum Muhsin Yazıcıoğlu dönemi) olarak görev yaptı. 2015 yılında AK Parti Milletvekili Adayı oldu. 2011 yılından bu yana Mavi Marmara Derneği Kurucu Üyesi, 2013 yılından itibaren Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Kurucu Üyesidir. 2011-2012 yılları arasında Selçuklu Vakfı (SOGEV) Genel Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında Kick Boks Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Moldova Dostluk Derneği Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Muhtelif gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaktadır. AK Parti MKYK Yedek Üyesidir. Mayıs 2021 itibarıyla AK PARTİ Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İleri seviyede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilen Özekin, evli ve iki çocuk babasıdır.