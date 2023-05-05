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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYA POLAT

Ziya Polat

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ziya Polat
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Adıyaman
  • MESLEĞİ : Bölge Müdürü
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı