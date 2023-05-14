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ANASAYFA ADALET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    NİĞDE / ÇAMARDI
    %0 Detay
  • 2
    NİĞDE / BOR
    %0 Detay
  • 3
    NİĞDE / ÇİFTLİK
    %0 Detay
  • 4
    NİĞDE / MERKEZ
    %0 Detay
  • 5
    NİĞDE / ULUKIŞLA
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  • 6
    NİĞDE / ALTUNHİSAR
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ADALET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

ADALET PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı