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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ÜLGER

Mehmet Ülger

Adalet Birlik Partisi
Mehmet Ülger
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı