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ANASAYFA ŞEHİRLER SAMSUN ADALET BİRLİK PARTİSİ

SAMSUN - ADALET BİRLİK PARTİSİ

AB
KISALTMA :AB GENEL BAŞKAN :İRFAN UZUN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAÇAM
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ASARCIK
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ATAKUM
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AYVACIK
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BAFRA
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CANİK
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ÇARŞAMBA
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HAVZA
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İLKADIM
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KAVAK
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LADİK
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SALIPAZARI
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TEKKEKÖY
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TERME
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VEZİRKÖPRÜ
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YAKAKENT
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı