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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP YÜCEPUR

Eyüp Yücepur

Adalet Birlik Partisi
Eyüp Yücepur
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı