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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE CAN YAVUZ

Emre Can Yavuz

Adalet Birlik Partisi
Emre Can Yavuz
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı