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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜMİN SOYBELLİ

Mümin Soybelli

Adalet Birlik Partisi
Mümin Soybelli
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı