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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT ÇAKMAK

Serhat Çakmak

Adalet Birlik Partisi
Serhat Çakmak
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı