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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞÜKRÜ SİNAN SÖZKESEN

Şükrü Sinan Sözkesen

Adalet Birlik Partisi
Şükrü Sinan Sözkesen
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı