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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURCU GENEŞ

Burcu Geneş

Adalet Birlik Partisi
Burcu Geneş
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı