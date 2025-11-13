Özgü Namal ve çocukları trafik kazası atlattı! Sağlık durumları iyi!

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından oyuncu ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak oyuncuya destek oldu. Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi" dedi. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan ünlü oyuncu, "İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz" diyerek sevindirdi.

