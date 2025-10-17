Şamdan Dergisi 21 yaşında!

Magazin dünyasının prestijli markalarından 'Şamdan Dergisi', yayın hayatındaki 21. yılını görkemli bir davetle kutladı.

Kutlama, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda gerçekleşti. İstanbul'un en seçkin simalarını bir araya getiren gecede; iş, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim adeta şıklık yarışına girdi. Geceye katılan konuklar, hem Şamdan Dergisi'nin 21 yıllık başarı dolu yolculuğunu kutladı hem de keyifli dakikalar yaşadı. Davette, konuklara özel hazırlanan menülerin yanı sıra canlı müzik performansları da büyük beğeni topladı.