Merakla beklenen Uykucu filmi için geri sayım başladı!

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerinde oynadığı, 29 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanan "Uykucu"nun beklenen fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği yılın en iddialı filminin aksiyon ve tutku dolu fragmanı heyecan yarattı. Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alıyor. Ferman ve Saye'nin birbirlerine duydukları tehlikeli aşkla hem hayatta kalmak hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda kaldıkları film, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekiyor