Hakkı Yalçın'ın şarkılarına yıldız isimler yeniden dokundu

Hakkı Yalçın’ın unutulmaz şarkıları, "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1" albümünde ünlü isimlerin yorumuyla yeniden hayat buldu. Yıldızlarla dolu proje, müzik listelerinde fırtına estirmeye hazırlanıyor.

Türk müziğinin duayen söz yazarı Hakkı Yalçın'ın, unutulmaz şarkılarının yeni yorumlarla buluştuğu albümü "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1" çok iddialı geliyor. Müzik dünyasının en prestijli isimlerinin bir araya geldiği bu albüm, Hakkı Yalçın şarkılarının gücü ile müzik listelerinde olay yaratacak. Serdar Ortaç, Demet Akalın, Berkay, Hakan Altun, Ayla Çelik, Serkan Kaya, Gökhan Tepe, Şahin & Zeliha Kendirci, Yusuf Güney ve Aydın Kurtoğlu'nun yer aldığı yıldızlar geçidi gibi projede; "Jest Oldu, Yalan mı, Aklım Hep Sende, Seviyoruz Hala, Daha Yokluğun İlk Akşamı, İzin Ver, Melekler İmza Topluyor, Yakarım Bu Şehri, Şimdi Yoksun, Vur Vur" şarkıları yepyeni yorumlarla yeniden hayat buluyor.

"Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 1" bugün tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Gazetemizin yazarı Hakkı Yalçın'ın efsane şarkılarını yıldızlar söyleyecek.

