Uykucu filmi 29 Ekim’de vizyona giriyor

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu “Uykucu”, gizli bir örgütün karanlık dünyasında kesişen iki yaralı ruhun hikâyesini anlatıyor. Film, 29 Ekim 2025’ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Başrollerını Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği Uykucu filminin vizyon tarihi belli oldu. Bir ajanlık hikâyesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan Uykucu, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

