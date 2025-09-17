8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi

Önceki gün dünyanın en pahalı okulunun İsviçre 'deki Institut Le Rosey olduğunu ve yıllık ücretinin 154.200 İsviçre Frangı (Yaklaşık 8 milyon lira) olduğunu öğrendim. Bu okulda okuyan Türk var mı diye araştırınca bizim sosyetenin gözdesi olduğunu gördüm.

Hatta bu yıl Le Rosey'e, Türkiye'den 200'ün üzerinde başvuru olmuş ve onların içinden 100'ü değerlendirmeye alınmış ve 10 öğrenci kabul edilmiş. 100'ün üzerindeki ülkeden 420 öğrencinin okuduğu okulda, bu yıl Türkiye'ye 10 kontenjan ayrılmış. Bu 10 öğrencinin ailelerini öğrenemedim ancak mezun olmuş çok önemli isimlere ulaştım.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Vakko Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Allan Hakko, Profilo Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melda Kosif Kamhi, Fiba Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin'in kızı Lal ve oğlu Ege, dünyanın en pahalı okulundan mezun olmuş. Süreyya Yalçın da Le Rosey'de okumuş ama mezun olamamış.