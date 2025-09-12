Saadet Işıl Aksoy annelik deneyimini anlattı

Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. 5 yaşında Marisa adında kızı olan Aksoy, "Anneliği seveceğimi tahmin ediyordum ama tahminimden daha çok sevdim. Anneliğin oyunculuğuma katkısı oldu.

Ebeveynlik hikayesi, insanın kendini de keşfettiği hikaye oluyor. Çocuğunu tanırken, kendini tanıyorsun. Mesleğinden daha önemli bir şey olması, insanı çok rahatlatıyor. Mesleğini kafana takmamaya çalışıyorsun." dedi.

Aksoy, 2014 yılında evlendiği Pamir Kıraner'le boşanma kararı almıştı.