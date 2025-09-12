SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Saadet Işıl Aksoy annelik deneyimini anlattı

5 yaşındaki kızı Marisa ile anneliğin kendisi için beklediğinden daha özel olduğunu söyleyen Saadet Işıl Aksoy, ebeveynliğin kendini keşfetme yolculuğu olduğunu ve mesleğini daha az kafaya takmaya başladığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Saadet Işıl Aksoy annelik deneyimini anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. 5 yaşında Marisa adında kızı olan Aksoy, "Anneliği seveceğimi tahmin ediyordum ama tahminimden daha çok sevdim. Anneliğin oyunculuğuma katkısı oldu.

Ebeveynlik hikayesi, insanın kendini de keşfettiği hikaye oluyor. Çocuğunu tanırken, kendini tanıyorsun. Mesleğinden daha önemli bir şey olması, insanı çok rahatlatıyor. Mesleğini kafana takmamaya çalışıyorsun." dedi.

Aksoy, 2014 yılında evlendiği Pamir Kıraner'le boşanma kararı almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: Silahı ele geçirdik
Barrack Sykes Picot itirafını Arz-ı Mev’ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Manavgat Belediyesi’ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ’’Hiç dinlemedin mi?’’
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım’dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Siyonist hesapların Türkiye’yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi
Başak Gürkan Arslan’ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: Namusumu temizledim | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi ’mutlak butlan’ paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
Bahçeli’den Önümüzdeki günler provokasyona açık uyarısı! ’Suça sürüklenen çocuk’ tartışmalarına nokta: Acil hukuki düzenleme şart
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış