Yağmur Karlı Venedik’te kırmızı halıda parladı

2023 Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü. Geçtiğimiz aylarda katıldığı Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle ilgi çeken Yağmur Karlı, Venedik Film Festivalinde de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Karlı, şıklığı, zarafeti ve özgüveniyle adeta göz kamaştırdı. Venedik'in büyülü atmosferinde kırmızı halıya çıkan Karlı, ikinci kez dünyanın en prestijli sahnelerinden birinde boy göstererek uluslararası moda dünyasında bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.