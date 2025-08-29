Ataköy’de “İlham Veren Kadınlar” gecesi: Başarı ve şıklık bir arada

Türkiye'nin önde gelen başarılı kadınları, geçtiğimiz akşam Ataköy'de bir otelde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliğinde buluştu. Sosyete ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin buluştuğu davette şıklık yarışı yaşandı.

Bu ilham dolu gecede, farklı alanlarda başarı hikayeleriyle fark yaratan kadın girişimciler konuşma yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Seçil Aytin Arslan, "Bugün burada, kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış, cesaretleri ve vizyonlarıyla hepimize ilham veren kadınlarla bir arada olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Davete katılan ünlü isimler tarzlarıyla da oldukça ilgi çekiciydi.