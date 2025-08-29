PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ataköy’de “İlham Veren Kadınlar” gecesi: Başarı ve şıklık bir arada

Türkiye’nin başarılı kadınları Ataköy’de düzenlenen özel etkinlikte buluştu. Girişimcilerin ilham veren hikayeleri ve göz alıcı şıklık, gecenin en çok konuşulan detayları oldu. Seçil Aytin Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye dair tüm ayrıntılar burada!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Ataköy’de İlham Veren Kadınlar gecesi: Başarı ve şıklık bir arada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin önde gelen başarılı kadınları, geçtiğimiz akşam Ataköy'de bir otelde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliğinde buluştu. Sosyete ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin buluştuğu davette şıklık yarışı yaşandı.

Bu ilham dolu gecede, farklı alanlarda başarı hikayeleriyle fark yaratan kadın girişimciler konuşma yaptı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Seçil Aytin Arslan, "Bugün burada, kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış, cesaretleri ve vizyonlarıyla hepimize ilham veren kadınlarla bir arada olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Davete katılan ünlü isimler tarzlarıyla da oldukça ilgi çekiciydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı’da başkan Övünç Demir’den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!