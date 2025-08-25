Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranları bu hafta belli olacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme'deuzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu , bu hafta kararını verecek. Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında dün ikinci toplantısını yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Kurul, bugün üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek. Karar en geç 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak beşinci toplantıda alınacak. Peki milyonları neler bekliyor? Karar ʺzamʺanı (AA)

ÖNCEKİ KARARLAR NASIL ALINDI? 2012'den bu yana sendikalarla kamu işvereni arasındaki görüşmelerden 3'ü Hakem Kurulu 'nda sonuçlandı. Kurul iki seferde işverenin zam teklifini değişiklik yapmadan kabul ederken, birinde de artışa karar kıldı. 2023'teki 7. Dönem Toplu Sözleşme de Hakem Kurulu'yla sonuçlanmış, kamu işvereninin '2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 ve enflasyon farkı' şeklindeki zam teklifini aynen kabul edilmişti. İŞVEREN NE TEKLİF ETTİ? Kamu İşveren Heyeti , 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 3 teklifte bulundu. Son teklif, 18 Ağustos'ta verildi. 2026 teklifi "ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 zam ve taban aylığa bin lira artış" şeklinde oldu. 2027 yılı için de yüzde 4 artı yüzde 4 zam teklif edildi.

KARARA İTİRAZ İMKANI VAR MI?

Hakem Kurulu'nun kararı toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Yani bir dava, temyiz ya da itiraz imkânı yok..



OCAK'TA NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

Hakem Kurulu'nun belirleyeceği 2026 yılı Ocak ayı zam oranına, 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonda yüzde 5'lik oran aşılacağı için fark eklenecek. Memurlar ve emeklileri 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 24 olursa 1.22, yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olarak gerçekleşirse yüzde 5.30 fark alacak. Bu farkın ne kadar olacağı Ocak ayının başında kesinleşecek. Ocak artışı için Kamu İşveren Heyeti'nin yüzde 11 olan teklifinde karar kılınması halinde zam oranı; enflasyon farkıyla birlikte 2025 enflasyonu yüzde 24 olursa yüzde 12.35'e, yüzde 25 olursa yüzde 13.26'ya, yüzde 29 olursa yüzde 16.88'e ulaşacak.



TÜED'DEN ÇAĞRI

TÜED'DEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, seyyanen zam ve milli gelirden refah payı verilerek emeklilerin alım gücünün desteklenmesini istediklerini belirterek, "Hakem Kurulu'nun, memur emeklileriyle birlikte tüm emeklilerimizin sesine kulak vereceğine inanıyoruz" dedi.





