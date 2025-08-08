Sosyetik sevgili hayatı yaşatıyor

Nadir rastlanan sosyetesanatçı aşkının son örneği, sanat dünyasından oyuncu Pelin Uluksar ile sosyeteden iş insanı Allan Hakko'nun aşkı.



Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağına konuk olan Uluksar, Hakko ile tanışmasını, "Tesadüf gibi görünen anlar vardır ya... Ama aslında tam zamanında olur. Biz de Allan ile öyle tanıştık. Doğal, akışta, sakince..." sözleriyle anlatmış.



Sonra da "Çok fazla kelimeye ihtiyaç olmadan anlaşabilmek büyük bir lüks. Allan bana huzur ve mutluluk veriyor" demiş. Pelin Uluksar Şamdan Plus'taki röportajında, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söylemiş. Uluksar röportajda, "Beni gerçekten heyecanlandıran şey, evrensel bir hikayenin parçası olmak. Bir gün, dünya sinemasında iz bırakacak bir projede yer almak istiyorum" diyerek hedeflerini de açıklamış.

Uluksar, modaya bakışını, "Moda benim için bir ifade biçimi. Kıyafetlerle anlatırım ruh halimi" sözleriyle ifade etmiş.