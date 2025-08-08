Bodrum’da modaya yön verdiler

Cemiyet ve sosyal yaşamın sevilen ismi Melda Aksu, kurduğu moda markasının yeni koleksiyonunu Bodrum'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. Melda Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtıma seçkin bir davetli kitlesi katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında; Çiğdem Sabancı, Aldeberan Özdoğan, Betül Ayça, Aysel Akçay, Berrin Ak, Bilge Kuru, Burcu Şendir, Gülşah Çınar, Hülya Şendir, Refika Baydoğan, Sibel Çakı, Sinem Sancaktar, Summu Yılmaz, Zeynep Yılmaz, Şule Alp ve Zafer Kozanoğlu gibi isimler vardı.