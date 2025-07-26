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İyilik kırmızı bir karavan'da satılacak

Akiş GYO 20'nci yılında, Kırmızı Çocuklar Derneği ile el ele vererek koruma altındaki çocuklara kalıcı sosyal fayda sağlama amacıyla 'Kırmızı Karavan'ı yola çıkarıyor. İstanbul'da iki noktaya park edecek olan Kırmızı Karavan'da, ünlü isimlerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak. Elde edilen tüm gelir, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek için kullanılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Temmuz 2025
İyilik kırmızı bir karavan’da satılacak

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"İyilik bulaşıcıdır" derler ya, ben buna çok inanırım ve o yüzden iyilik projelerini duyurmak gerektiğini düşünürüm.

İşte onlardan biri; Akiş GYO 20'nci yılında, Kırmızı Çocuklar Derneği ile el ele vererek koruma altındaki çocuklara kalıcı sosyal fayda sağlama amacıyla 'Kırmızı Karavan'ı yola çıkarıyor. İstanbul'da iki noktaya park edecek olan Kırmızı Karavan'da, ünlü isimlerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak. Elde edilen tüm gelir, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek için kullanılacak. Ünlü moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün 2018'de kurduğu dernek çok faydalı işler yapıyor. Akiş desteğiyle başlattığı bu iyilik projesi de öyle, umarım bulaşıcı olur.

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