Coşkun Göğen samimi itiraflarda bulundu: “Bir yılda 14 kilo verdim''

Berber çıraklığından beyaz perdeye uzanan yaşam hikayesiyle dikkati çeken, canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan ve "Tecavüzcü Coşkun" lakabıyla hafızalara kazınan Coşkun Göğen, bilinmeyenlerini anlattı. Sevenlerinin kendisiyle gördükleri her yerde fotoğraf çektirdiğini aktaran Göğen, "İlkokul mezunuyum, 3 dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Aile yaşantım çok güzel, evlatlarım var. Bir evladımı kaybettim, 7 ay önce de eşimi kaybettim. Üç ay içinde 4 arkadaşımı kaybettim. Bir yılda 14 kilo verdim." diye konuştu.

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