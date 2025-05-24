İyilik İçin Sanat Derneği’nden 10. yıla özel sergi kutlaması

"İyilik İçin Sanat Derneği", genç sanatçıları desteklemek, onlara üretim alanları sağlamak ve çağdaş sanatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çıktığı yolculukta 10. yılını anlamlı bir sergiyle kutladı.

Derneğin her yıl düzenlediği ve genç sanatçıların bir yıl boyunca yürüttüğü üretim sürecini görünür kılan "Pasajda Bir Yıl" projesinin 5. Dönem sergisi, önceki gün Şişli'de sanatseverlerle buluştu. İş, sanat ve basın dünyasından birçok ismi bir araya getiren 10. yıl kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.