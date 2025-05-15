Özge Gürel’den set yoğunluğu açıklaması: Serkan’la görüşmemize engel değil

Özge Gürel, önceki gün kostüm provası için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Dizi çekimleri için Gaziantep'ten döndüğünü söyleyen Gürel, bu durumun başka bir dizide yer alan eşi Serkan Çayoğlu ile görüşmelerine mani olmadığını belirtip, "Serkan sette çalışıyor, kontrollü saatleri var. Bir sıkıntımız yok görüşebiliyoruz" dedi.

Yazın gelmesiyle seyahat takvimi yapmaya başladıklarını da anlatan oyuncu, tatil planlarından ise şöyle bahsetti: "İşlerin bitmesini bekliyorum. Önce yurt dışına gideriz, hem aile ziyaretlerini de çıkartırız aradan."