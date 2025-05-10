Boğaz’da moda rüzgarı: Dicle İpek Öztaşkın, 2025 yaz koleksiyonunu görkemli bir davetle tanıttı

Dicle İpek Öztaşkın'ın kurucusu olduğu giyim markası, önceki gün 2025 yaz koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nın büyüleyici manzarasına sahip Kuruçeşme'de görkemli bir davetle tanıttı. Davete; cemiyet, moda, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli isim katıldı.

İstanbul Boğazı'nın zarif atmosferinde gerçekleşen bu özel buluşma, markanın yeni koleksiyon vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtırken, sadeliğin içindeki zarafeti, yenilenme temasıyla birleştiren koleksiyon, doğadan ilham alan tasarımlarıyla hem estetik hem de anlam derinliği sundu. Kuruçeşme'nin ruhuyla bütünleşen koleksiyon, katılımcılardan tam not aldı.