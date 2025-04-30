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Patili dostlar için bağış gecesine ünlü akını!

300’ü aşkın sokak hayvanına bakan Derin Mermerci, sokak hayvanları için bir grup arkadaşıyla ‘Bir Can Bir Candır’ adını verdiği bir dernek kurmuştu. Derin Hanım, 42 dönüm üzerine kurulacak hayvan barınağına maddi destek sağlamak için önceki gün bir gece düzenledi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Patili dostlar için bağış gecesine ünlü akını!

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Hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan "Bir Can Bir Candır" derneği, geçtiğimiz gün anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecenin ev sahibi Derin Mermerci, "Biz, hayvan sevgisiyle yola çıkan yedi kadın olarak bu derneği kurduk. Bireysel olarak gönülden çalışıyorduk ancak dernekleşerek çok daha fazla hayvana çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Şu anda sahiplendirilecek, veteriner ihtiyaçları karşılayabilecek ve ecellerine kadar güvenle yaşayabilecekleri harika bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu geceyi de bir cana daha fazla can olabilmek için 'bağış gecesi' adı altında düzenledik. Aynı zamanda bugün doğum günüm. Bana en büyük doğum günü hediyesi daha fazla can kurtarmak" dedi.

Gecede kendisini yalnız bırakmayan dostlarıma da teşekkür eden Mermerci, "İyilik bulaşıcıdır" ifadelerini kullandı.

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