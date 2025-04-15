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Murta Dalkılıç'ın yeni aşkına veto! Sahne ücretlerini artırdı kimse kapısını çalmadı: İndirime gitmek zorunda kaldı

Şarkıcı Dicle Olcay, ünlü popçu Murat Dalkılıç’ın kalbini çaldı. İddiaya göre yeni aşkı üzerinden reklam yaptı. Sahne ücretlerini artırdı ama kimse kapısını çalmayınca geri adım attı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Murta Dalkılıç’ın yeni aşkına veto! Sahne ücretlerini artırdı kimse kapısını çalmadı: İndirime gitmek zorunda kaldı

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Ünlü popçu Murat Dalkılıç, gönlünü bu kez meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdı. Bu ilişki sonrası genç şarkıcı Dicle Olcay'ın popülerliği de bir anda arttı. İddiaya göre bunu fırsat bilen Dicle Olcay kaşe ücretine zam yaptı. Ancak bu durum yüzünden çalıştığı mekanlardan veto yedi. Kimse onunla çalışmak istemedi.

Olcay, bir süredir sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Suadiye'deki mekanında sahne alıyor. (Takvim Gazetesi)Olcay, bir süredir sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Suadiye'deki mekanında sahne alıyor. (Takvim Gazetesi)

İstediği yüksek sahne ücretlerinden dolayı birçok mekanda sahne alamayan güzel şarkıcı, iddialara göre sahne ücretinde indirime gitti. Eğlence mekanlarından talep ettiği ücreti alamayan şarkıcı, eski kaşesine geri döndü. Olcay, bir süredir sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Suadiye'deki mekanında sahne alıyor. Genç popçu, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın mekanında da sahne alıyor.

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