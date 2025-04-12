Fiziğiyle herkesi büyüleyen Berrak Tüzünataç formada kalma sırlarını açıkladı!

Oyunculuğu kadar sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla da konuşulan Berrak Tüzünataç, beslenme ve spor rutiniyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Düzenli olarak pilates yaptığını belirten Berrak Tüzünataç, "Tuzu ve şekeri bıraktım. Mecbur kalmadıkça işlenmiş gıdaları yemiyorum. Vegan beslenmeyi tercih ediyorum" diyerek beslenme düzenine dair ipuçları verdi.



Sağlıklı yaşam felsefesini hayatının merkezine alan ünlü isim, "Ayrıca alkali beslenme, tohumları tüketme veya atıştırmalıklarımı evde kendim hazırlama gibi alışkanlıklar edindim" şeklinde konuştu.

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