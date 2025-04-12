Beyhan Benardete vefat edişinin 40. gününde anıldı: Mevlide kimler katıldı?

Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında aramızdan ayrılan Beyhan Benardete, vefatının 40'ıncı gününde, Kemerburgaz'daki evinde anıldı. Bülent Cankurt'un haberine göre, merhum Beyhan Benardete'nin 40 mevlidine, eşi Adil Benardete ile oğlu ve gelini Adilcan - Seda Benardete başta olmak üzere, Revna Demirören, Serra Tokar, Sevan Bıçakçı ve Merve Müftüoğlu gibi yaklaşık 70 dostu katıldı. Beyhan Benardete'nin 40 mevlidinin her detayıyla üvey kızı Rezzan Benardete ilgilenmiş, ancak Covid'e yakalandığı için katılamamış.

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